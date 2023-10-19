Госдеп винит ХАМАС во взрыве в госпитале Газы (видео)

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По предварительным данным разведки США, причиной взрыва в больнице в секторе Газа, приведшего к многочисленным жертвам, стал неудачный запуск ракеты палестинским радикальным движением ХАМАС. В пользу израильской версии трагедии высказался представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Мы до сих пор собираем информацию, но, опираясь на наши предварительные оценки, оценки разведывательного сообщества в правительстве США, взрыв в госпитале произошёл в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе», — сообщил он журналистам на брифинге, отметив, что такова информация на текущий момент.

