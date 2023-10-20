3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел |
Госдеп винит ХАМАС во взрыве в госпитале Газы (видео) |
СМИ: ЦАХАЛ получил «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав |
Казахстан не запрещал экспорт товаров в Россию (обновлено) |
В Ханкенди открылся филиал ООО «Азерпочта» (фото) |
«Если вы цените жизнь, переезжайте на юг». Бени Ганц обратился к палестинцам |
Азербайджан и Россия выставили совместные посты в Карабахе |
Израиль отозвал всех своих дипломатов из Турции |
Пашазаде обвинил Гарегина II в распространении клеветы и лжи |
Главное Общество

3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел

3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел

20 октября 2020 года азербайджанские войска в результате контртеррористической операции освободили следующие населенные пункты:

Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район: Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли, Чинарлы.

Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан.

Об этом в тот же день заявил президент Алиев в своем обращении к народу.

Теги:
Из этой рубрики
3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел
Общество

3 года назад ВС Азербайджана освободили Зангилан и еще ряд сел

2023/10/20, 00:02
В Ханкенди открылся филиал ООО "Азерпочта" (фото)
Общество

В Ханкенди открылся филиал ООО «Азерпочта» (фото)

2023/10/19, 21:57
До завтрашнего утра в стране сохранится нестабильная погода
Общество

До завтрашнего утра в стране сохранится нестабильная погода

2023/10/19, 19:43
Пашазаде получил в Египте премию
Общество

Пашазаде получил в Египте премию

2023/10/19, 18:57
Между Баку и Агстафой будет курсировать дополнительный ж/д-состав
Общество

Между Баку и Агстафой будет курсировать дополнительный ж/д-состав

2023/10/19, 18:15
Прокурор потребовал для Айдына Закиева 19 лет тюрьмы
Общество

Прокурор потребовал для Айдына Закиева 19 лет тюрьмы

2023/10/19, 17:26
В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову
Общество

В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову

2023/10/19, 16:48
Завтра в Баку возможны дожди
Общество

Завтра в Баку возможны дожди

2023/10/19, 13:45
МВД снова предупреждает о мошенниках
Общество

МВД снова предупреждает о мошенниках

2023/10/19, 13:08