СМИ: ЦАХАЛ получил «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав

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Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили «зеленый свет» на вторжение в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление члена кабинета безопасности Израиля Ави Дихтера.

Согласно его информации, ЦАХАЛ, мобилизовавший свыше 400000 новобранцев, получил «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав для того, чтобы начать свою миссию по борьбе с ХАМАС.

По словам чиновника, в рядах радикальных группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газе насчитывается порядка 50000 боевиков.