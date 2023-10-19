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ВОЗ рассчитывает завтра отправить гумпомощь в Газу

ВОЗ рассчитывает завтра отправить гумпомощь в Газу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует готовность Израиля пропустить гуманитарный груз в сектор Газа со стороны Египта и рассчитывает отправить его в эту пятницу. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Наши грузовики загружены и готовы к отправке. Мы работаем с обществами Красного Полумесяца Египта и Палестины над тем, чтобы поставки начались через пункт пропуска «Рафах», как только он откроется. Надеюсь, это произойдет завтра», – сказал Гебрейесус.

«Мы приветствуем вчерашнее заявление Израиля о том, что он не будет блокировать поставки воды, продовольствия и медикаментов в Газу из Египта», – отметил гендиректор. Он призвал Израиль «добавить топливо к разрешенным жизненно важным поставкам», поскольку «топливо требуется для генераторов в больницах».

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