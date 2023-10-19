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Турецкие парламентарии посетили Шушу (фото)

Турецкие парламентарии посетили Шушу (фото)

Делегация во главе с генеральным секретарем Великого национального собрания Турции Талипом Узуном в рамках визита в Азербайджан 19 октября побывала в городе Шуше.

Согласно информации отдела печати и связей с общественностью Милли Меджлиса Азербайджана, делегацию сопровождали руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В Шуше члены делегации были проинформированы об истории города, его состоянии в период оккупации, о созидательных работах, проводимых в Шуше под непосредственным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, восстановлении исторических памятников в городе и намеченных планах.

Затем делегация ознакомилась в Шуше с выставкой картин, посвященной 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

Члены делегации побывали в мечетях Саатлы и Юхары Говхар-ага, а также на Джыдыр-дюзю, осмотрели крепостные стены города. На Джыдыр-дюзю им рассказали, что героические азербайджанские солдаты поднялись сюда по отвесным скалам и ценой своей жизни и крови освободили Шушу от армянской оккупации. Сегодня Джыдыр-дюзю, как и до оккупации, является местом проведения грандиозных мероприятий.

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