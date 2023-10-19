Пашазаде обвинил Гарегина II в распространении клеветы и лжи

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Армянский католикос Гарегин II направил Всемирному совету церквей и христианским религиозным лидерам ложную и клеветническую информацию об Азербайджане.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, сообщает «Спутник».

Аллахшюкюр Пашазаде заявил об этом на встрече с замглавы Коптской церкви Египта епископом Ирмией.

По словам председателя Управления мусульман Кавказа, после Второй Карабахской войны и последней антитеррористической операции наблюдался рост антиазербайджанской пропаганды со стороны армянской диаспоры и церкви.