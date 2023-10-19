«Если вы цените жизнь, переезжайте на юг». Бени Ганц обратился к палестинцам

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Бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц совершил поездку по западному Негеву и посетил приграничные с Газой населенные пункты Беэри, Кфар-Азза и Мефальсим, сообщает Haaretz.

В ходе поездки он выступил с обращением к палестинцам, живущим в секторе Газа.

«Яхья Синвар и Мохамад Дейф навлекли на вас беду, превратив ваши жизни в ад во имя своей убийственной идеологии. Если вы цените жизнь, переезжайте на юг. Не становитесь живым щитом для этих чудовищ», – сказал он.