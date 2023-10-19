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Зеленский рассказал Гутерришу об особенностях альтернативного «зернового коридора»

Зеленский рассказал Гутерришу об особенностях альтернативного "зернового коридора"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в четверг, 19 октября.

Указано, что президент поблагодарил команду Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКГД) в Украине, которая подготовила План реагирования за осенне-зимний период на $435 млн.

Зеленский отметил активное участие ООН в имплементации Формулы мира и готовность послать своего представителя на следующую встречу на уровне советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров государств.

«Мы провели успешную встречу советников в Джидде. Очень важно, чтобы следующее мероприятие было не менее успешным и дало конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран Глобального Юга. Мы очень рассчитываем на вас в этом», – сказал президент.

Зеленский рассказал Гутерришу об особенностях функционирования альтернативного «зернового коридора» в Черном море. Он отметил важность продолжения украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и пригласил генсека ООН на ее второй саммит.

Также обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и гуманитарные усилия для помощи гражданским.

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