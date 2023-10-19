Член партии «Свободная Корсика»: Макрон говорит о равенстве, но не признает нас народом

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Хотя Корсика наделена полномочиями, Франция может наложить вето на принятые нами решения.

Об этом на пресс-конференции, приуроченной к завтрашней международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой, заявил член партии «Свободная Корсика» Жан Жак Родригес, передает Trend.

Он отметил, что Макрон старается не использовать термин «корсиканский народ».

«Они говорят о единстве, равенстве, но не хотят признавать нас как народ», – добавил он.