Гастон Самит: Франция стремится ассимилировать местное население заморских территорий

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Дети и молодежь не могут полноценно использовать свой родной язык, что может привести к его исчезновению.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Гастон Самит, передает Report.

«Основная проблема заключается в том, что детям не позволяют в полной мере использовать их родные языки. Образовательная система Франции построена таким образом, что молодое поколение вынуждено использовать только язык метрополии – французский. Это происходит потому, что Франция стремится ассимилировать местное население заморских территорий и, в первую очередь, посредством навязывания языка. В итоге это может вылиться в проблему того, что дети не смогут в полной мере использовать свой родной язык в общении между собой», – отметил он.