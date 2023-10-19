Продолжается подготовка к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» (видео)

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В Азербайджане продолжается подготовка к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», посвященным 100-летию образования Турции.

Как сообщает Минобороны, в соответствии с планом боевые самолеты отработали задачи по взлету и посадке, выполнению сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другие задачи.

Все задачи, поставленные в ходе учебных тренировок, были выполнены военными пилотами с высокой точностью.