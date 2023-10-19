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Гастон Самит: Франция не та, за кого себя выдает

Гастон Самит: Франция не та, за кого себя выдает

Франция, которая всеми воспринимается как страна, уважающая права человека, на самом деле таковой не является.

Об этом на пресс-конференции заявил представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Гастон Самит, передает Report.

Он подчеркнул, что на данный момент многие страны ждут международной поддержки: «Эти страны активно сотрудничают со странами Движения неприсоединения для решения проблемы французского колониализма. В первую очередь мы сами на своих территориях должны постараться ускорить этот процесс».

Борьба жителей Гваделупы усложнена тем, что Франция скрывает свою колониальную политику, сказал Гастон Самит.

«Они пытаются создать впечатление, что Гваделупа и Мартиника очень развитые регионы. Но реальность заключается в том, что молодежь Гваделупы сейчас без работы. И из-за безработицы у них возникает склонность к наркотикам. Примечательно, что приезжие из Франции легко находят работу, в то время как местное население страдает от безработицы», – сказал он.

Самит подчеркнул, французы в Гваделупе и Мартинике занимают высокие должности, однако представители местного населения остаются на низких постах.

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