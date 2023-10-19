Люк Френсис Кэрол: Миллионы людей подверглись геноциду со стороны Франции. Азербайджан помогает нам достучаться до мировой общественности

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Франция – родина великих людей, но это не мешало ей придерживаться политики рабства. Миллионы людей подверглись геноциду с ее стороны.

Об этом на пресс-конференции заявил Люк Френсис Кэрол, представитель Партии свободы Мартиники, сообщает Report.

«Я бы сказал, что Гваделупа и Мартиника, а также многие другие страны борются с неоколониальной политикой Франции. Наша цель, цель наших выступлений – положить конец этой политике», – сказал он.

После заседания в ООН предпринимались попытки деколонизации Французской Полинезии, Франция дала разрешение, однако реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы мы не видим, сказал Люк Фрэнсис Кэрол. Он напомнил, что заседание прошло 22 сентября в ООН.

Как отметил Люк Фрэнсис Кэрол, сегодняшняя политика Франции абсолютно некорректна. По его словам, для борьбы с неоколониальной политикой Франции необходимо оказать на нее международное давление.

Люк Фрэнсис Кэрол также подчеркнул, что роль Франции как империи снижается.

Мы благодарны Бакинской инициативной группе за обеспечение доступа к обмену мнениями по поводу колониальной политики Франции, сказал Люк Фрэнсис Кэрол.

По его словам, благодаря конференции, которая завтра пройдет в Баку, организации, ведущие борьбу с французским колониализмом, могут собраться вместе.

«Франции не нравится, что мы начали говорить о нашей проблеме на уровне ООН», – добавил Люк Фрэнсис Кэрол.

По его словам, Франция ограничивает жителей Мартиники в использовании родного – креольского языка.

«Жители Мартиники между собой говорят на французском, но Франция не предоставила нам право узаконить на официальном уровне родной креольский язык. Мы подготовили соответствующие документы, чтобы креольский получил статус государственного языка. Однако власти Франции отказались предоставить ему официальной статус», – сказал он.

По словам политика, жители региона могут общаться на родном языке, но отсутствие официального статуса ставит некоторые ограничения. «Например, полинезийцы выражали желание использовать родной язык в официальной документации, их инициатива также была отвергнута», – сказал он.

Необходимо положить конец французскому колониализму, заявил Люк Фрэнсис Кэрол.

«Мы хотели, чтобы это произошло в спокойной форме. Однако французы не понимают язык мира. Мы благодарны Азербайджану за то, что он предоставил нам возможности и условия выступать на международных площадках, говорить о наших проблемах. Азербайджан помогает нам достучаться до мировой общественности, чтобы положить конец колониальной политике, эта эпоха должна завершиться», – сказал он.