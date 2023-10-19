В Баку пройдет международная конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость»

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20 октября в Баку пройдет международная конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Программа международной конференции включает выступления участников о ситуации на представляемых ими территориях, о грубом вмешательстве Франции во внутренние дела государств в ее бывших колониях, грубом нарушении Францией прав человека в ее нынешних колониях, а также широкие дискуссии участников на тему деколонизации.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции «Полная ликвидация колониализма» в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.