Бербок вновь отправилась на Ближний Восток

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок снова отправилась на Ближний Восток с целью поиска путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Как сообщил МИД Германии, она посетит Иорданию, Израиль и Ливан.

Перед отлетом Бербок заявила журналистам о солидарности с Израилем, который, по ее словам, «имеет право защищаться от террора ХАМАС – в рамках, которые предписывает для таких исключительных ситуаций международное право». «Это очень сложная задача в свете жестокого противника, который использует людей в качестве живого щита», – указала министр. Как считает Бербок, расчет ХАМАС был на то, чтобы воспрепятствовать шагам сближения Израиля с арабскими соседями и «оторвать арабские страны от глобального Севера».

«Борьба идет с ХАМАС, а не палестинским мирным населением», – заявила глава МИД. «Для меня в этой связи важно ясно дать понять палестинцам, что мы видим их страдания», – заверила она, указав на то, что «гуманитарная ситуация для сотен тысяч невинных людей в Газе катастрофическая».

«Крайне важно обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ международной помощи, продуктов, воды и медицинского снабжения к жителям Газы», – подчеркнула министр. Бербок сообщила, что с этой целью назначила в МИД спецпосланника по вопросам оказания гуманитарной помощи на Ближнем Востоке. Глава МИД намерена во время поездки обсудить возможности освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.