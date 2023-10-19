Эмин Гусейнов: С середины 2025 года мы сможем начать переселение в город Агдам

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С середины 2025 года мы сможем начать переселение в город Агдам и близлежащие села.

Об этом сказал спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов, передает АПА.

По его словам, масштаб предстоящих работ огромный: «Сегодня там идут широкомасштабные строительные работы».

«Уже заложен фундамент трех кварталов, в двух из них работы уже начались. В ближайшее время будет заложен фундамент еще трех кварталов. Все эти строительные работы начнутся с начала следующего года. С середины 2025 года мы сможем начать переселение в город Агдам и его села – Хыдырлы, Кенгерли, Сарыджалы. Следом будут другие села – Аразханбейли, Салахлы, Гюллюдже. Все эти села будут построены и сданы по графику, установленному в l Государственной программе», – отметил Эмин Гусейнов.