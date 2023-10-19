Минобороны сообщило об ужесточении правил в армии и уволило некоторых военных

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Минобороны обнародовало информацию об исключении из рядов армии военнослужащих, пользующихся социальными сетями.

Как сообщили в министерстве, подготовлены и представлены новые предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство относительно дальнейшего ужесточения правил.

В отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов с действиями, недостойными военнослужащих, будут приняты серьезные меры, предупредили в оборонном ведомстве.