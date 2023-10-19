Одри Азуле и PRADA используют ЮНЕСКО в интересах США

442 Просмотров

В коррумпированной ООН Антониу Гутерриша Одри Азуле и PRADA Group используют ЮНЕСКО в интересах США. Об этом сообщает издание innercitypress.com. Автор статьи Мэтью Рассел Ли пишет о том, что ЮНЕСКО, как и вся система ООН под руководством Антониу Гутерриша, разваливается из-за коррупции и мошенничества. Серьезные должностные преступления совершены администрацией француженки Одри Азуле в ЮНЕСКО в Париже, почти такие же серьезные, как коррупция Гутерриша в ООН и в нью-йоркском офисе. Ранее в действиях администрации Азуле был выявлен состав преступления, однако государствами-членами не принято никаких мер для пресечения злодеяний, и как результат, ЮНЕСКО еще глубже погружается в банкротство.

PRADA использует ЮНЕСКО

Приводим содержание статьи.

На прошлой неделе появилась еще одна тема для разговоров. Теперь уже ООН не просто известна своими скрытыми коррупционными схемами, Азуле позволила брендам PRADA, Louis Vuitton и Dior, с которыми сотрудничает ради личной выгоды, использовать ЮНЕСКО без каких-либо препятствий и сопротивления со стороны государств-членов. В то время как ООН по Уставу запрещено помогать бизнесу зарабатывать деньги, PRADA открыто хвастается тем, что использует имидж гендиректора ЮНЕСКО для получения собственной коммерческой прибыли. Кого-нибудь из послов Северных стран и ЕС это беспокоит?

Мы будем тщательно следить за этим. Бюро по вопросам этики ЮНЕСКО отвечает за управление Декларацией интересов и Программой раскрытия финансовой информации (FDP). Основной целью FDP является выявление, смягчение и управление конфликтами интересов, возникающими из финансовых активов сотрудников, их частной принадлежности или внешней деятельности, при этом обеспечивается правильный баланс между их частными интересами и их обязательствами перед Организацией при проявлении должной осмотрительности. Избежание конфликтов интересов является обязанностью всех сотрудников ЮНЕСКО и отвечает интересам Организации, чтобы сохранить целостность отдельных лиц и самой ЮНЕСКО. Об этом мы читаем на сайте Бюро по вопросам этики агентства. Но реальность, очевидно, другая. Азуле доказала, что не намерена соблюдать правила, когда они противоречат ее собственным интересам и финансовым выгодам.

Гутерриш тоже солгал о своей финансовой информации, умалчивая о связи с коррупционной фирмой CEFC China Energy, а теперь отказываясь отвечать на вопросы прессы.

Председатель Исполнительного совета, сербка Тамара Растовац может попросить Азуле отчитаться перед государствами-членами после публикации этой статьи. Директор IOS Бернарден Ассьен, как обычно, ничего не сделает, вероятно, будет жаловаться, что у него связаны руки, но на самом деле причина в трусости. Таким образом, в ООН конфликт интересов возникает, когда частные интересы, такие как внешние отношения или финансовые активы, вмешиваются в интересы ООН, что затрудняет беспристрастное выполнение сотрудниками своих обязанностей. Как отреагирует разжиревший Гутерриш на последний скандал вокруг ЮНЕСКО, пока неизвестно. Несомненно, что призыв второго представителя испанской делегации в ЮНЕСКО во многом соответствует духу всех тех, кто восхищается здравостью его слов и смелостью открыто говорить то, что думает большинство членов ООН.

В своем письме заместитель постоянного представителя Испании Иньиго Рамирес де Аро открыто призвал отстранить гендиректора ЮНЕСКО Азуле от должности на следующей сессии Генеральной конференции, в ноябре 2023 года: «Дорогие коллеги, сегодня мой последний день в ЮНЕСКО. Это правда, что МИД Испании предлагало мне остаться до конца года, но я отказался. Я не могу оставаться ни дня в организации, где НЕТ свободы выражения мнений. Я расскажу вам, что произошло на последнем Исполнительном совете. Многие из вас находились в зале II, когда в Комиссии ФА я выступил с заявлением, которое прилагаю выше, по пункту «216 EX/13. Стратегия управления людскими ресурсами». Через несколько минут я снова взял слово, чтобы отказаться от своих слов. Многие из вас могли бы подумать, что у меня какая-то психическая проблема биполярности, но нет, я совершенно здоров. Произошло следующее: гендиректор лично позвонила послу Испании и сказала ему, что, если я не откажусь от своих слов, она уже написала в WhatsApp сообщение, которое немедленно направит министру иностранных дел Испании. Я не мученик, поэтому я тут же отказался от своего заявления, чтобы меня в тот же день не исключили из ЮНЕСКО, то есть, чтобы не остаться без зарплаты и на улице. Таким образом, гендиректор лишь подтвердила то, что я осуждал: большинство сотрудников ЮНЕСКО живут в страхе, если не в ужасе, перед изгнанием, они свободно выражают свое мнение только под руководством с табличками кумовства и высокомерия, никогда ранее не встречавшихся в ЮНЕСКО. Как и во всех диктатурах, от сотрудников ЮНЕСКО просят не думать, а подчиняться и льстить своим начальникам. Таким образом, ЮНЕСКО не может продолжать оставаться лабораторией идей. Добавьте к этому тот факт, что в ЮНЕСКО «общие дебаты» не являются ни дебатами, ни общими, «стратегическая трансформация» не является ни трансформацией, ни стратегией и так далее, потому что создана своего рода «неолингва», где слова не имеют смысла. Чтобы добиться полного подчинения как персонала, так и государств-членов, мы находимся в очень тревожной ситуации. Не дайте себя обмануть! Потому что величайшая опасность, с которой сегодня сталкивается ЮНЕСКО, – это не геополитическая конфронтация или другие подобные конфликты, а впадение в «неуместность»… в неуместность бла-бла-бла. Я просто хотел бы напомнить вам, наконец, что если мы дошли до такой ситуации, то это происходит из-за пренебрежения, отсутствия интереса и апатии государств-членов в духе того, что Ла Боэти назвал: «Добровольное рабство». Позвольте мне в последний раз настоять на том, что Секретариат, включая гендиректора и всех директоров, находится на службе государств-членов, а не наоборот. Пришло время сказать: «Хватит!» и вспомнить слова Мандельштама: «Молчание — настоящее преступление против человечества». Я бы посоветовал вам, чтобы восстановить и спасти ЮНЕСКО, подумать об избавлении от нынешнего гендиректора уже на Генеральной конференции в ноябре 2023 года. Неважно, что это не принято, ибо, как сказал две тысячи лет назад римский император Клавдий: «Помните, сенаторы, что все традиции когда-то были новыми». До свидания друзья…».

Мы и не надеялись, что все наши предыдущие разоблачения ЮНЕСКО будут подтверждены представителем государства-члена, и более того, государства-члена Европейского Союза. Это подтверждает тот факт, что в нормальной ситуации функционирования Агентства все разоблаченные скандалы и финансовые махинации должны привести к увольнению француженки Азуле с поста гендиректора. В последнее время несколько глав агентств ООН подали в отставку после того, как их бесхозяйственность, коррупция и злоупотребление властью попали в СМИ. Бывший исполнительный директор UNAIDS Мишель Сидибе ушел в отставку за шесть месяцев до истечения своего срока из-за «неполноценного руководства», которое терпимо относилось к «культуре притеснений, включая сексуальные домогательства, издевательства и злоупотребление властью».

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев Пьер Кренбюль подал в отставку после скандала, связанного с обвинениями в кумовстве и злоупотреблениях властью. В расследовании, просочившемся в прессу, фигурировало «внутреннее окружение» Кренбюля, обвиненное в «причастности к неправомерным действиям, кумовству, мести… и другим злоупотреблениям властью». Глава департамента ООН по охране окружающей среды Эрик Солхейм уволен после резкой критики за нарушение им внутренних правил.

Проверка показала, что Солхеим «не заботился о соблюдении установленных норм и правил». Глава департамента ООН по вопросам биоразнообразия Кристиана Пасса Палмер была вынуждена уйти в отставку после того, как в результате утечки документов внутреннего аудита описывалась хаотичная рабочая среда в Секретариате и утверждалось, что Палмер дискриминировала африканских сотрудников по признаку их расы. Следующей должна стать Одри Азуле.

Генеральный директор ЮНЕСКО должен быть уволен за несоблюдение основных правил, запрещающих частным компаниям рекламировать и зарабатывать деньги на имидже высокопоставленного должностного лица, холдинга. Глубокий моральный и коррупционный кризис, в котором сегодня находится ЮНЕСКО, может быть разрешен только теми, кто финансирует Организацию и берет на себя ответственность за деньги налогоплательщиков…

Несколько отчетов с выводами расследований и рекомендациями по санкциям находятся на столе гендиректора Одри Азуле для принятия решения. Мы будем внимательно следить за тем, введет ли она справедливые санкции или предпочтет скрыть те сообщения, которые касаются людей в ее кабинете. В дополнение к уже начатым расследованиям есть некоторые дополнительные элементы, которые могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела.

Далее автором приводятся другие детали расследования вокруг ЮНЕСКО с которыми вы можете ознакомиться перейдя по ссылке.