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Багери предупредил страны, поддерживающие Израиль

Багери предупредил страны, поддерживающие Израиль

Поддержка Израиля другими странами может привести к тому, что в его конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС включатся новые игроки. С таким предостережением выступил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Продолжение преступлений сионистского режима (имеется в виду Израиль), его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков», – приводит слова Багери агентство Tasnim.

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