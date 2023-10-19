Лавров: Россия готова обсуждать инициативу Турции о странах-гарантах для Израиля и Палестины

143 Просмотров

Россия готова обсуждать и рассматривать инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон израильско-палестинского конфликта, Москва и Анкара находятся в контакте по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в Пхеньяне.

«Мы готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Данная инициатива, которую я уже на днях услышал, явно продиктована стремлением добиться деэскалации, нормализовать обстановку. Что конкретно имеется в виду, мы хотели бы, конечно, услышать от наших турецких друзей, с которыми мы в контакте и по этому вопросу», – заявил Лавров.

«Выступаем за то, чтобы любые подходы основывались на балансе интересов сторон, а не навязывании чьих-то интересов за счет интересов других. Мне кажется, турецкая инициатива продиктована стремлением такой баланс обеспечить. Будем готовы сотрудничать, чтобы ее рассмотреть», – добавил министр.