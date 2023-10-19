Израиль нанес авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по памятнику иранского генерала Касема Сулеймани в Ливане, сообщает Jerusalem Post.

«Израильский авиаудар в среду вечером пришелся на памятник бывшему командующему спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани близ Одайсе на юге Ливана», – пишет издание со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

В свою очередь, ЦАХАЛ в своем телеграм-канале в ночь на четверг сообщил, что израильские военные «наносят удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Ливане».

Ливанские СМИ отмечают, что удары пришлись между Кафар-Килой и Одайсе.

Согласно Jerusalem Post, ливанские СМИ также сообщали об израильском авиаударе близ Эн-Накуры, к северу от Рош-ха-Никры.

Армия обороны Израиля позже сообщила, что «за последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим «Хезболле» вдоль границы с Ливаном».

Отмечается, что это стало ответом на нападения в среду.

«В числе пораженных целей – обращенный к морю наблюдательный пункт, с которого запускались противотанковые ракеты в направлении Рош-ха-Никры «, – заявили израильские военные.