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Израиль нанес авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана

Израиль нанес авиаудар по памятнику генерала Сулеймани на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по памятнику иранского генерала Касема Сулеймани в Ливане, сообщает Jerusalem Post.

«Израильский авиаудар в среду вечером пришелся на памятник бывшему командующему спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани близ Одайсе на юге Ливана», – пишет издание со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Маядин».

В свою очередь, ЦАХАЛ в своем телеграм-канале в ночь на четверг сообщил, что израильские военные «наносят удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Ливане».

Ливанские СМИ отмечают, что удары пришлись между Кафар-Килой и Одайсе.

Согласно Jerusalem Post, ливанские СМИ также сообщали об израильском авиаударе близ Эн-Накуры, к северу от Рош-ха-Никры.

Армия обороны Израиля позже сообщила, что «за последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим «Хезболле» вдоль границы с Ливаном».

Отмечается, что это стало ответом на нападения в среду.

«В числе пораженных целей – обращенный к морю наблюдательный пункт, с которого запускались противотанковые ракеты в направлении Рош-ха-Никры «, – заявили израильские военные.

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