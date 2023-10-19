Турция объявила траур по жертвам в Газе (обновлено) |
3 года назад армия Азербайджана освободила 13 сел Джебраильского района |
В здание Капитолия ворвались сторонники Палестины (фото, видео) |
США окажут Израилю «беспрецедентную помощь» |
Эрсин Татар поздравил Азербайджан |
Израиль настаивает на извинениях ООН |
На Уолл-Стрит подняли азербайджанский триколор (фото) |
Армения создает военизированные структуры и мечтает о новой войне (видео) |
Баку и Тегеран обсудили вопросы сотрудничества: что известно (фото) |
Главное Мир

Киев и Осло обсудят гарантии безопасности Украине

Киев и Осло обсудят гарантии безопасности Украине

Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности Украине на основе Вильнюсской декларации стран G7.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7», – отметил он.

Политики также обсудили развитие событий на передовой и приоритетные оборонные потребности Украины.

Особое внимание было уделено Ближнему Востоку. Зеленский и Стере согласились, что дальнейшая эскалация неприемлема, и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения.

Также Зеленский поблагодарил Норвегию за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.

Теги:
Из этой рубрики
Киев и Осло обсудят гарантии безопасности Украине
Мир

Киев и Осло обсудят гарантии безопасности Украине

2023/10/19, 01:00
Суд над Гретой Тунберг пройдет 15 ноября
Мир

Суд над Гретой Тунберг пройдет 15 ноября

2023/10/19, 00:45
Турция объявила траур по жертвам в Газе (обновлено)
Мир

Турция объявила траур по жертвам в Газе (обновлено)

2023/10/19, 00:16
В здание Капитолия ворвались сторонники Палестины (фото, видео)
Мир

В здание Капитолия ворвались сторонники Палестины (фото, видео)

2023/10/18, 23:52
Британский министр: Давайте не будем забывать об Украине
Мир

Британский министр: Давайте не будем забывать об Украине

2023/10/18, 23:49
Флаг Азербайджана взвился и в Чикаго (фото)
Мир

Флаг Азербайджана взвился и в Чикаго (фото)

2023/10/18, 23:35
ООН расследует удар по больнице в Газе
Мир

ООН расследует удар по больнице в Газе

2023/10/18, 23:22
Власти Украины будут официально считать молдавский язык румынским
Мир

Власти Украины будут официально считать молдавский язык румынским

2023/10/18, 23:04
США окажут Израилю "беспрецедентную помощь"
Мир

США окажут Израилю «беспрецедентную помощь»

2023/10/18, 22:53