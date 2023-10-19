Киев и Осло обсудят гарантии безопасности Украине

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Украина и Норвегия договорились начать переговоры о гарантиях безопасности Украине на основе Вильнюсской декларации стран G7.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7», – отметил он.

Политики также обсудили развитие событий на передовой и приоритетные оборонные потребности Украины.

Особое внимание было уделено Ближнему Востоку. Зеленский и Стере согласились, что дальнейшая эскалация неприемлема, и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения.

Также Зеленский поблагодарил Норвегию за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.