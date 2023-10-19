Посол Мамедов: Армения ответит за военные преступления

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Армянское государства и отдельные лица в рамках международного права ответят за военные преступления.

Об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, выступая на панели «Азербайджан после карабахской победы» в турецкой столице, сообщает «Репорт».

По его словам, в рамках добрососедских отношений все вопросы будут решены, чтобы не передавать будущим поколениям злобу и ненависть.

Дипломат подчеркнул, что в период нарушения территориальной целостности Азербайджана армянская сторона не только нанесла серьезный ущерб государственной и частной собственности, но и несет уголовную ответственность за уничтожение историко-культурных памятников Азербайджана, убийства, терроризм.

«Семь районов Азербайджана были сравнены с землей, миллионы людей пострадали от армянской агрессии», – отметил Р.Мамедов.

Он подчеркнул, что на фоне этого были проведены переговоры также с международными юридическими компаниями, имеющими большой опыт в этом направлении.

Говоря о том, что вынужденным переселенцам и азербайджанцам, насильственно депортированным из Армении, был причинен материальный и моральный ущерб, посол отметил, что оценка этого ущерба представляет собой юридический процесс.

«В настоящее время идет процесс оценки, кроме того может быть также принято политическое решение. Но те, кто пренебрегал человеческими ценностями и гуманизмом, совершал ужасные преступления против человечества, будут наказаны», – добавил Рашад Мамедов.

«Точно так же, как армяне Карабаха имеют право жить в Азербайджане, азербайджанцы, переселенные из нынешней Армении, то есть из Западного Азербайджана, имеют аналогичное право. В этом вопросе нам тоже должны быть предоставлены гарантии, баланс должен быть сохранен», – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что на разных этапах истории из Армении были депортированы более миллиона азербайджанцев, и их право на жизнь было нарушено.

«Мой отец родом из Еревана, они также подверглись депортации. Я тоже имею право жить на земле прадедов. Так же, как Азербайджан является гарантом карабахских армян, Армения должна быть гарантом депортированных, как и мои отцы и деды, азербайджанцев. В Грузии проживает более 300 тысяч азербайджанцев. Мы также даем грузинам право жить в Азербайджане. То есть для восстановления постоянного мира на Кавказе необходимо сохранять этот баланс», – отметил Р.Мамедов.

Посол отметил, что Армения получит большую пользу от восстановления мира и стабильности на Кавказе.

«Порядка 40% государственного бюджета Грузии формируется за счет инвестиций Азербайджана. То есть это возможно и в случае с Арменией. Азербайджан готов к восстановлению постоянного мира на Кавказе», – добавил Рашад Мамедов.