Юань впервые стал второй в мире основной валютой

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Доля юаня в международных расчетах выросла в сентябре до отметки в 5,8% с августовского показателя в 4,82%, что стало максимумом за последние пять лет, на протяжении которых ведется соответствующая статистика. Об этом свидетельствуют данные международной системы SWIFT.

Отмечается, что таким образом юань сумел обогнать евро и впервые стать второй основной валютой в мировой торговле. Первое место при этом по-прежнему за долларом, доля которого в сентябре составила 84,15% против 83,95% в августе.

Доля откатившегося на третье место евро, в свою очередь, сократилась с показателя в 6,43% в августе до 5,43% в сентябре.