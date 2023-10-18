Глава ОЗА указал на огромную поддержку братской Турции

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Братская Турция оказала Азербайджану огромную политическую и моральную поддержку во время освобождения азербайджанских земель от оккупации. Эту поддержку со стороны братской Турции мы ощущали всегда.

С данным заявлением сегодня выступил руководитель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

Он отметил, что возвращение в Западный Азербайджан – один из приоритетных вопросов для азербайджанского государства и народа. «Мы не сомневаемся в том, что братская Турция поддержит Азербайджан и в этом вопросе», – заявил Алекберли.

Обратив внимание на то, что на территории Турции проживает значительное количество азербайджанцев из Западного Азербайджана, он заявил: «Во время геноцида западных азербайджанцев в 1918–1920 годах большое количество наших соотечественников поселилось в Турции. Это происходило в первые годы советской власти и даже позже. Мы считаем, что эти люди тоже имеют право вернуться в родные края. Это не только наш вопрос, но и вопрос Турции».