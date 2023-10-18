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Парламент Азербайджана осудил предвзятость Сената Испании

Парламент Азербайджана осудил предвзятость Сената Испании

Принятое 17 октября на пленарном заседании Сената Испании заявление антиазербайджанского характера вызывает сожаление. Рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Испанией решительно отвергает и категорически осуждает это предвзятое и одностороннее заявление.

Об этом говорится в заявлении рабочей группы.

В нем отмечается, что позиция Сената Испании, который за эти годы ни разу не выразил отношение к продолжавшейся 30 лет оккупации азербайджанских земель Арменией, к изгнанию более 1 миллиона наших соотечественников с родных земель, к разрушению наших городов, сел, уничтожению наших исторических, культурных и религиозных памятников и теперь выступает в роли “обвинителя”, вызывает серьезные вопросы с точки зрения своей абсурдности.

«Текст заявления, принятого Сенатом Испании, наглядно демонстрирует, насколько он далек от реалий, существующих в регионе, и построен на дезинформации армянского лобби.

Рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Испанией выражает решительный протест против этого заявления Сената Испании», отмечается в заявлении.

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