Байрамов обсудил с госминистром ОАЭ положение дел на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 октября встретился с государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой Шахином Альмараром.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны провели обмен мнениями о текущей повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, по вопросам сотрудничества в энергетической и экономической сферах, а также относительно последних событий в зоне израильско-палестинского конфликта.

Выразив удовлетворение нынешним уровнем политического диалога высокого уровня между двумя странами, стороны подчеркнули важность взаимных визитов высокого уровня.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу об угрозах, которые создали недавние военно-политические провокации Армении, факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия, реализованные Азербайджаном против вооруженных сил Армении и марионеточного режима на нашей территории, и текущей ситуации в регионе после принятых мер.

На встрече стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.