Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

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Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили повестку двусторонних отношений стратегического союзничества. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Встреча министров состоялась в рамках внеочередного министерского заседания Исполкома Организации исламского сотрудничества в Джидде, посвященного последним событиям в зоне израильско-палестинского конфликта.

В ходе встречи были обсуждены повестка двусторонних отношений стратегического союзничества, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, последние процессы, происходящие в регионе, а также перспективы мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов обсуждавшимися на прошедшем в Шуше 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и участии двух стран в мероприятиях многостороннего формата, которые пройдут до конца текущего года.

Министры также обсудили процессы, происходящие в глобальном регионе.