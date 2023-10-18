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США обложили санкциями ХАМАС

США обложили санкциями ХАМАС

Соединенные Штаты Америки сегодня, 18 октября, ввели санкции против боевиков ХАМАС. Причиной для этого стало его нападение на Израиль. Об этом сообщает Министерство финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, его боевиков и финансовых посредников в Газе и других местах, в том числе Судана, Турции, Алжира и Катара», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это направлено против ччленов, управляющих активами в секретном инвестиционном портфеле ХАМАС, финансового посредника в Катаре, имеющего тесные связи с иранским режимом, ключевого командира ХАМАС, а также биржи виртуальной валюты, которая базируется в Газе, и ее оператора.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты предпринимают быстрые и решительные действия, чтобы преследовать финансистов и пособников ХАМАС после жестокой резни израильских граждан, включая детей.

Кто именно попал под санкции:

Мусса Мухаммад Салим Дудин;

Абдельбасит Хамза Эльхассон Мохаммед Хайр;

Амер Камаль Шариф Альшава;

Ахмед Сада Джахлеб;

Айман Ахмад Аль-Дувайк;

Валид Мохаммед Мустафа Джадаллах;

Мухаммад Ахмад Абд аль-Даим Насралла;

Ахмед М.М. Алакад;

Айман Нофаль.

Также под ограничения попала компания Buy Cash Money and Money Transfer Company, которая предоставляет услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая биткойны.

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