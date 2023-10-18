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Продолжается прокладка дороги Агдам-Физули (фото)

Продолжается прокладка дороги Агдам-Физули (фото)

Стремительными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Агдам–Физули, фундамент которой был заложен в октябре 2021 года. Эта дорога, будучи одним из проектов, реализуемых на территории Карабахского экономического района и призванных сыграть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, является продолжением автомобильной дороги Барда–Агдам и проходит по территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского районов.

Об этом сообщил сотрудник Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Фарид Гадиров, которого цитирует «Азертадж».

По его словам, четырехполосная дорога длиной 64,8 километра и шириной 15 метров строится в соответствии с первой технической категорией. На ней спроектировано 5 мостов и два путепровода. Уже завершено строительство одного путепровода и двух мостов, ведутся отделочные работы. Строительство остальных мостов продолжается.

В рамках земляных работ производится извлечение непригодного грунта, копательные работы, расширение дорожного основания. Также в целях обеспечения пропуска воды вдоль дороги ведется строительство водопроводов разного диаметра водных переходов и, где это необходимо, резервных переходов, предназначенных для подземных коммуникаций и линий связи. На участках, где завершено строительство дорожного основания, идет укладка асфальтобетонного покрытия.

Строительство дороги от Барды до Агдама и Физули, а также в обратном направлении обеспечит комфортное передвижение граждан и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие территорий, по которым она проходит.

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