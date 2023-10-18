Эрсин Татар: Мы получили большую поддержку от Азербайджана и благодарны президенту Алиеву

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Поддержка, оказываемая нам президентом Ильхамом Алиевым, его выступления, заявления, с которыми такой мировой лидер, как Ильхам Алиев, выступает для доведения правды о Северном Кипре до всего мира, очень важны для нас. Конечно, рядом с нами находится Турция, которую мы называем «Родина-мать», ее Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Но авторитет Президента Ильхама Алиева в мире тоже огромен, за последние 20 лет Азербайджан благодаря ему добился больших успехов.

Об этом сказал в интервью «АзерТадж» президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

Подчеркнув, что поддержка президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Северного Кипра тоже будет действенной для всего мира, Эрсин Татар отметил: «…наши встречи здесь оказывают большую поддержку защите прав турок Северного Кипра. Весь мир уже считает, что, наряду с Турцией, Азербайджан тоже находится рядом с турками Северного Кипра. В Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества много дружественных нам стран. Однако Западный мир под влиянием находящихся в регионе греков отказывается от сотрудничества с нами».

«Эта их солидарность берет истоки в истории, но и наша солидарность тоже опирается на нашу историю и культуру», – сказал Президент Турецкой Республики Северного Кипра, отметив, что в этом смысле поддержка, оказываемая Президентом Ильхамом Алиевым, «очень важна и ценна для нас».

«Этот наш визит является историческим. Мы получили большую поддержку и благодарны президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за эту поддержку», – добавил он.