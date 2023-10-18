Алексей Мустафин: Администрации США желательно завершить войну победой до того, как начнутся выборы

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Палестино-израильская война в самом разгаре, далека от завершения и российско-украинская. Долгожданные ракеты АTACMS прибыли в Украину и сразу же дали о себе знать. Сегодня ВСУ заявили, что ночью американскими ракетами ATACMS уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в Бердянске и Луганске.

«Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и взлетные полосы аэродромов», – отметила пресс-служба ВСУ.

Между тем публицист Алексей Мустафин в беседе с Minval.az отметил, что «Атакамс», безусловно, мощное оружие. Но исход конфликта зависит не «Атакамсов», не от их количества.

«Нынешняя фаза наступления – это давление на российский фронт. Все зависит от того, треснет ли он. Атакамс содействует этому? Конечно. Достаточно ли его? Пока нет. Нужно больше ракет и широкого арсенала», – сказал Мустафин.

На вопрос о том, если контрнаступление не даст значительных результатов, то будет ли Запад требовать от Украины пойти на переговоры с Россией, эксперт ответил, что Запад может требовать, «но непонятно, как этого достичь».

«Даже если украинская власть согласится на переговоры, не вижу пока как она это сделает, потому украинское общество настроено против переговоров. А во власти не самоубийцы сидят», – добавил он.

Аналитик предположил, что Россия очень надеется на то, что Ближний Восток отвлечет внимание мировой общественности и ресурсы США и ЕС от Украины.

«Поэтому и обсуждают. Но в том-то и дело, что бросить Украину Западу очень сложно: и политически, и даже психологически. Определенный перефокус внимания, разумеется, есть. Но не настолько, как хотелось бы России», – подчеркнул эксперт.

Однако самая сложная тема – это президентские выборы. В 2024 году состоятся выборы и в России, и в США, по плану должны быть и в Украине. Однако выборы в Украине в условиях войны, когда огромного количество граждан живет под оккупацией, и столько де беженцев разбросано по свету, выглядят немного проблематичными.

«В Украине военное положение и выборы невозможны. Отменить военное положение до завершения войны нереально. В США выборы состоятся, но их приближение означает, что нынешней американской администрации желательно завершить войну победой до того, как начнется предвыборная гонка», – сказал Мустафин.

Ниджат Гаджиев