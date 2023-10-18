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Омбудсмен заявила, что задержанные в Карабахе сепаратисты не жалуются на условия содержания

Омбудсмен заявила, что задержанные в Карабахе сепаратисты не жалуются на условия содержания

Задержанные сепаратисты Карабаха не имеют жалоб на условия содержания.

Об этом сообщила ТАСС омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на полях проходящей в Москве VII Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов».

«Я в рамках своего мандата очень часто провожу мониторинг пенитенциарных учреждений, в том числе и в рамках этих посещений я встретилась с этими лицами. Жалоб на условия содержания у них нет. Им было предоставлено незамедлительное право связаться с семьей, они воспользовались этим правом. Предоставлены услуги адвоката. Ряд из них пользуются услугами адвокатов, нанятых членами их семьи, другие обеспечены адвокатами за счет государства», – сказала она.

По ее словам, власти Азербайджана обеспечили для задержанных перевод документов на родной для них язык. «Мы предоставили необходимую им документацию: как европейскую конвенцию, так и другие международные документы для возможности их ознакомления со своими правами. Вопросы медицинского обслуживания, содержания, питания – жалоб у них не было. Ряд из них просили очки, книги на родном для них языке. Все эти условия были для них созданы», – подчеркнула Алиева.

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