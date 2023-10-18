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В Турции более 60 человек пострадали в ходе антиизраильских митингов

В Турции более 60 человек пострадали в ходе антиизраильских митингов

По меньшей мере 63 человека, в том числе 43 полицейских, пострадали во время акции протеста возле генконсульства Израиля в Стамбуле в знак протеста против «израильских бомбардировок мирного населения Газы».

Об этом сообщили в администрации провинции Стамбул.

«Во вторник, 17 октября 2023 года, группа наших граждан, собравшихся перед зданием генерального консульства Израиля в Стамбуле в знак протеста против израильских бомбардировок мирного населения Газы, предприняла действия по проникновению в здание консульства и атаковала наши силы безопасности. Чтобы предотвратить непоправимые инциденты, наши силы безопасности вмешались в действия группы и не позволили ей войти в здание консульства. Были задержаны пять человек, которые напали на наших силовиков, преодолев полицейский барьер», – говорится в заявлении.

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