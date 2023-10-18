Тофиг Зульфугаров: Не существует международных процессов, которые способны что-то изменить здесь

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Азербайджан должен быть готовым ко встречным искам. Таким мнением поделился с Minval.az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, говоря о том, что Армения пытается надавить на Баку через международные институты.

«Слабость армянской позиции в том, что она хочет рассматривать ту или иную ситуацию отдельно от общего контекста. С таким же успехом мы можем рассматривать и другие вещи, которые выгодны нам. У армян будут какие-то претензии? У Азербайджана тоже будут претензии, будем требовать у них компенсации и так далее», – сказал эксперт.

Говоря о том, как это повлияет на мирный процесс, эксперт заявил, что не думает, что данный вопрос каким-то образом коснется мирного процесса.

«Потому что мирное соглашение будет рамочным документом. Рамочное соглашение — это больше декларативное соглашение, не имеющее много пунктов, главное тут – это формирование границы. Например, карта 1975 года. Делимитация и демаркация будет проводиться на основе карты 1975 года, но сама граница будет утверждена по окончанию делимитации и демаркации», – добавил он.

По его словам, то же самое касается призывов к нормализации коммуникаций – все коммуникации не могут быть готовы к моменту подписания.

«Например, в мирном документе может идти речь о гуманитарных последствиях конфликта, в том числе такая тема, как компенсации. Размер этой компенсации может быть определен в суде на основании выдвинутых исков. Это соглашение рамочное и не решает вопросы, поставленные исками. Оно определяет принципы для продолжения постконфликтного процесса, в результате чего мы выйдем на уровень взаимоотношений. Люди думают, что если будет подписан мирный договор, то все вопросы будут решены, но это не так», – подчеркнул он.

Отдельная тема – это вопрос территориальной целостности Азербайджана. По словам эксперта, в Праге Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана.

«С другой стороны, его признание ничего не стоит, потому что, по их законодательству, он не имеет право говорить так. Более того, он является премьер-министром страны, в конституции которой отмечается, что он премьер-министр и «Нагорного Карабаха». То есть, если завтра придет другой человек и станет премьером, то он сможет играть в другую игру. Армения еще должна провести референдум, привести в порядок свою конституцию, а потом уже подписать с нами мирное соглашение. Поэтому все эти разговоры о мирном соглашении сейчас – ни о чем. Но армяне не собираются проводить референдум», – подчеркнул аналитик.

Касаясь флага, который президент Ильхам Алиев водрузил в Ханкенди, Зульфугаров отметил, что на этом история карабахского конфликта завершена.

«Президент Азербайджана поднял флаг Азербайджана в Ханкенди. Не существует каких-либо международных процессов, которые способны что-то изменить здесь, международных в том числе. Во-первых, этот регион территориально принадлежит Азербайджану. В 1992 году мы сами обратились за посредничеством, это посредничество было сформировано таким образом, что предстояло определить политический статус «Нагорного Карабаха». Этот процесс продолжался до войны 2020 года, война изменила ситуацию. Азербайджан отказался от посредничества, заявив, что ситуация де-факто поменялась, и что Азербайджан своими силами восстановил свою территориальную целостность. Мы не обращаемся ни за посредничеством, ни за пересмотром этой ситуации», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев