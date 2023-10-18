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В ООН потребовали от Армении выполнения требований, отраженных в отчете Общины Западного Азербайджана

В ООН потребовали от Армении выполнения требований, отраженных в отчете Общины Западного Азербайджана

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам потребовал от Армении выполнения требований, отраженных в представленном Общиной Западного Азербайджана отчете.

Ранее община представила обширный параллельный отчет в комитет ООН в связи с 4-м докладом Армении о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Кроме того, представитель общины Кямал Джафаров принял участие в заседании комитета.

В своем отчете община напомнила о нарушении Арменией данного пакта и других международных конвенций по правам человека при депортации западных азербайджанцев из родных земель. Община также призвала комитет принять срочные меры в связи с данными правонарушениями со стороны Армении.

Отмечается, что поднятые общиной эти и другие вопросы нашли отражение в итоговом документе комитета.

Комитет призвал Армению принять меры по ведению реестра культурных и религиозных памятников, принадлежащих национальным меньшинствам и находящихся под угрозой исчезновения. В итоговом документе также говорится, что законодательство и практика Армении нарушают права национальных меньшинств и беженцев.

В общине подчеркнули, что отражение в документе комитета ООН вопросов, поднятых общиной, является важным шагом на пути восстановления прав изгнанных из Армении азербайджанцев.

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