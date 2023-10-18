Саакашвили предупредил Пашиняна: «Времени у вас очень мало. Вы должны немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном»

950 Просмотров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с посланием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Я впервые обращаюсь к Вам и делаю это публично, так как меня очень волнует судьба нашего региона и Армении. Основываясь на своем опыте общения с Россией и с Путиным, который недавно на саммите СНГ практически обвинил меня в развале этой организации, позволю дать Вам несколько советов. Вы пришли к власти в результате народных выступлений, т.е. по терминологии Путина – цветной революции, и поверьте мне, как бы Вы не клялись в верности, он никогда бы Вас не простил и не простит. Тем более после Ваших недавних заявлений, политических ходов и особенно ратификации Римского статута – он Ваш кровный враг и будет свергать Вас всеми имеющимися у него на руках возможностями – внутренними беспорядками, поощрением военных действий. Будет душить вас экономически и применять весь арсенал гибридной войны.

Вам надо помнить, что времени у вас очень мало. После прихода к власти Вы не смогли или не провели фундаментальных реформ, ваш теперешний госаппарат – это реально пятая колонна Кремля. Вы запоздали с европейской интеграцией.

Как это ни сложно для Вас, но последние события вокруг Армении дают нашему региону новый шанс. Через некоторое время мы можем жить как три балтийские страны – с открытыми границами, создавать целую систему логистических, финансовых, энергетических хабов, используя преимущества каждой из нашей тройки. Но для этого Вы должны спешить и отбросить любое колебание, пойти ва-банк. Потребовать немедленного выведения российской военной базы, выйти из СНГ, ОДКБ, таможенного союза и подать заявку в Европейский союз и в НАТО.

В 2013 году мы прилетели в Ереван вместе с председателем Еврокомисии Баррозо, тщетно пытаясь убедить вашего предшественника не вступать в некоторые из этих организации под эгидой Москвы.

И наконец, Вы должны открыто заявить и немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном и тем самым открыть дорогу для фундаментальных изменений во внутренней и внешней политике Армении.

Вам не занимать личного мужества и политической смелости и надеюсь, Вы не позволите Путину уничтожить Вас и заодно разрушить Вашу страну и окончательно подорвать наш регион.

Опасность, нависшая над нами всеми, очень реальная и требует немедленных действий. Надеюсь на этот раз Вы не будете медлить», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.