Си Цзиньпин рассказал о крепкой дружбе с Путиным

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры РФ и Китая с 2013 года провели 42 встречи, что позволило им наладить хорошие деловые отношения и крепкую дружбу, передает РИА Новости.

«С 2013 года мы с вами провели 42 встречи, наладили хорошие рабочие отношения и крепкую дружбу», — сказал он.

Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с Путиным заявил, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие.

«Правительства, различные ведомства и регионы наших стран прилагают все усилия для реализации достигнутых мной и господином президентом договоренностей», — сказал он.

Си Цзиньпин указал, что «политическое взаимодоверие двух государств неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным».