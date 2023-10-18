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Сердар Бердымухамедов: Азербайджан уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене

Сердар Бердымухамедов: Азербайджан уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене

Туркменистан придает большое значение отношениям с Азербайджаном, готов выводить их на более высокий уровень.

Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Азербайджанская Республика достигла новых высот в социальной и экономической сфере, а также уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене. Мы придаем большое значение братским отношениям между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Выражаю готовность совместно с вами и впредь прилагать всемерные усилия для вывода туркмено-азербайджанского сотрудничества на более высокий уровень», – написал глава Туркмении в поздравлениях президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня восстановления независимости республики.

Текст приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Также в адрес Алиева поздравления направил и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, сложившегося по различным направлениям. «Твердо убежден, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться во благо народов двух стран», – написал он.

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