Шарль Мишель осудил блокаду сектора Газа Израилем (видео)

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Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал удар по больнице в секторе Газа.

«Я хотел бы выразить свое эмоциональное отношение к недавней информации, согласно которой в больнице в Газе произошел взрыв с большим количеством жертв. Это показывает драматическую ситуацию, в которой оказались люди, находящиеся там. Полная блокада, когда вы разрушаете основную инфраструктуру, когда вы перекрываете доступ к воде, электричеству, когда вы не позволяете доставлять продовольствие – это не соответствует международному праву», – заявил политик.

