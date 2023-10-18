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Главное Мир

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил почти $14 млрд

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил почти $14 млрд

В результате уничтожения российскими войсками плотины Каховской ГЭС Украине был нанесен ущерб на общую сумму почти $14 млрд. Об этом говорится в отчете украинского правительства и ООН.

Указано, что прямой ущерб инфраструктуре и активам составляет $2,79 млрд, а размер ущерба превышает $11 млрд. При этом длительное влияние на окружающую среду является наибольшей проблемой, а прямые повреждения инфраструктуры и активов были наибольшими в энергетическом и жилом секторах.

Первоначальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет $5,04 млрд, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере более подробных оценок. Отмечено, что в краткосрочной перспективе на мероприятия по восстановлению в 2023/2024 годах понадобится 1,82 млрд долларов.

Оценка потребностей после катастрофы будет уточнена в рамках следующего раунда Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA), которую выполняют правительство Украины, ООН, Всемирный банк и Евросоюз.

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