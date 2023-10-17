Аббас передумал встречаться с Байденом после удара Израиля по больнице в Газе

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Высокопоставленный палестинский чиновник заявил, что президент Махмуд Аббас отменил свое участие во встрече, запланированной на среду, с президентом Джо Байденом и другими лидерами Ближнего Востока, сообщает АР.

Планировалось, что Аббас присоединится к королю Иордании Абдалле II и президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сисси на саммите в среду в Иордании, где они должны обсудить с Байденом последнюю войну Израиля и ХАМАС.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что Аббас уходит в знак протеста против израильского авиаудара по больнице в Газе, в результате которого, по словам представителей здравоохранения, погибли более 500 человек