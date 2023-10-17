В Иордании подожгли посольство Израиля (видео)

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Министерство иностранных дел Иордании осудило взрыв в больнице Аль-Мамадани в центре города Газа, повлекший, по разным оценкам, гибель сотен человек.

МИД обвинил в атаке ЦАХАЛ, хотя в Армии обороны Израиля не подтверждают информацию об авиаударах в том районе.

Сразу же после заявления с осуждением, сторонники ХАМАСа попытались взять штурмом израильское посольство в Аммане. Разъяренная толпа устроила поджоги по периметру забора и попыталась поджечь самого здание.

По предварительным данным, большая часть израильских дипломатов была эвакуирована из Иордании еще несколько дней назад.

