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РМК и Азербайджан выставили 8 совместных постов в Карабахе

РМК и Азербайджан выставили 8 совместных постов в Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом сообщает Минобороны России в своем ежедневном бюллетене.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев вдоль бывшей линии соприкосновения сторон.

Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 13 постов, в том числе восемь совместно с азербайджанской стороной.

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