Молдавский портал: За 20 лет нахождения у власти Алиева в стране были достигнуты важные успехи

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На авторитетном молдавском новостном портале NOİ опубликована статья об успехах, достигнутых Азербайджаном за 20 лет пребывания у власти президента Ильхама Алиева.

В статье, подготовленной на основе интервью посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова, отмечается, что за 20 лет нахождения у власти в Азербайджане президента Ильхама Алиева в стране были достигнуты важные успехи в обеспечении роста экономики и повышения благосостояния граждан республики, сообщает «Азертадж».

Посол напомнил, что на состоявшихся 15 октября 2003 года выборах Ильхам Алиев был избран президентом при высоком доверии народа.

Он отметил, что за прошедшие 20 лет в центре политики главы Азербайджанского государства было и продолжает оставаться благосостояние гражданина Азербайджана.

Благодаря успешной социальной политике президента Ильхама Алиева за прошедшие два десятилетия расходы государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение в годовом выражении увеличились более чем в 20 раз, минимальная заработная плата – в 38 раз, минимальная пенсия – в 14 раз, среднемесячная заработная плата – в 12 раз, среднемесячная пенсия – в 18 раз, среднемесячная пенсия по возрасту – в 19 раз.

Гудси Османов отметил, что особое внимание и заботу президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет социальной защите семей шехидов и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной. Еще одним проявлением этой заботы стало то, что с начала 2007 года для лиц из этой группы была назначена ежемесячная стипендия президента, а за прошедший период эти пенсии были увеличены в среднем в шесть раз.

В статье предоставлена широкая информация о работе, проводимой президентом Ильхамом Алиевым в сфере социально-экономического благосостояния нашей страны.

«Продолжение и развитие на высоком уровне президентом Ильхамом Алиевым мудрой и дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева принесет Азербайджану новые исторические достижения в предстоящий период», – подчеркнул дипломат.