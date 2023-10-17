Двухвековая язва, невероятное излечение и новые цели на горизонте

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Вторая половина сентября и первая половина октября этого года стали тем месяцем в истории Азербайджана, да и, впрочем, всей многовековой истории азербайджанской государственности, которая войдет воистину золотой страницей в летопись нашего народа. Инородная язва, привнесённая извне и имплантированная в тело нашей Родины 195 лет назад и которая, увеличившись, стала затем мучить его всё сильнее и больнее, в очередной раз разорвалась 35 лет назад, в 1988 году, после серии похожих прободений в 1905, 1918 и 1920 гг.

Однако последние 35 лет эта язва кровоточила особенно болезненно, распространяясь по всему телу, поражая здоровые клетки и охватив собою, в итоге, 20 процентов нашего организма. Распространение этой скверны удалось остановить лишь в 1994 году путем экстренного врачебного вмешательства, которое стало возможным после того, как на место сменявших друг друга непрофессиональных сельских фельдшеров (скорее даже ветеринаров, возомнивших из себя «пироговых»), наконец, пришел удрученный многолетним врачебным опытом Хирург, понимавший, что полное излечение возможно только в результате длительного и затратного курса и подготовки организма к молниеносной операции. И для этого организму потребуется максимальная степень мобилизации его иммунитета и всех его внутренних ресурсов.

Долгих двадцать шесть лет потребовалось для прохождения двумя поколениями хирургов этого длинного подготовительного пути. И вот 44-дневная операция, начавшаяся три года назад, сломала хребет болезни, разбив ее основной очаг поражения на несколько осколков, удаление которых стало теперь вопросом времени.

И время это настало месяц назад, 19 сентября. Вторая и последняя операция заняла в руках ученика легендарного Хирурга и продолжателя начатого им курса лечения всего 23 часа и 40 минут.

Наша Родина полностью избавилась от мучившей ее изнутри язвы. Теперь осталось восстановить внешний кожный покров лишь на некоторых участках границы, решив анклавные вопросы, а также вновь соединить с телом ампутированную в ноябре-декабре 1920 года его составную часть, на которую тоже долгие годы зарилась та самая болезнь.

Теперь предстоит пройти курс реабилитации. А это – восстановление пораженных недугом областей, очищение их от взрывоопасных клеток, чтобы туда вновь вернулась жизнь, кипевшая до начала 1990-х гг. Вчера в Физули вернулась очередная партия семей. Своего часа ждут тысячи других семей. Впереди огромная работа, непочатый край. Но главное теперь то, что нам никто не мешает.

И от этой мысли работа в наших руках кипит с особой радостью и с особым чувством свершившегося счастья. Наш народ достиг своей мечты. Впереди новые цели, новые горизонты. И дай нам Бог достичь их с такой же честью и с таким же достоинством, как сейчас. А для этого у нас есть всё — и воля народа, и Кормчий! Самый мудрый на свете!

В добрый путь, дорогой мой азербайджанский народ!

Зухраб Дадашов