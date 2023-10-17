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Аушев поздравил президента Азербайджана

Аушев поздравил президента Азербайджана

Первый президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

Сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, установлением долгожданной исторической справедливости.

То, что это важное политическое событие произошло именно в год празднования 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основоположника независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева и 20-летия Вашей деятельности на посту президента Азербайджана, поистине представляет большое символическое значение.

Благодаря решению самых сложных и трудных вопросов, единству слова и дела, глубокой любви к Родине, народу и его истории Вы являетесь образцовым политическим деятелем для многих современных политиков.

Да хранит Вас Всевышний и впредь, да ниспошлет Он братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и прогресса!

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