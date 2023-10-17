Зульфугаров обратился к азербайджанцам, дискутирующим по ситуации на Ближнем Востоке (видео)

492 Просмотров Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров обратился к азербайджанцам, ведущим дискуссии по палестино-израильскому конфликту. Предлагаем вашему вниманию его мнение.

