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Зульфугаров обратился к азербайджанцам, дискутирующим по ситуации на Ближнем Востоке (видео)

Зульфугаров обратился к азербайджанцам, дискутирующим по ситуации на Ближнем Востоке (видео)

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров обратился к азербайджанцам, ведущим дискуссии по палестино-израильскому конфликту. Предлагаем вашему вниманию его мнение.

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