В Гяндже провели шествие в связи с годовщиной коварного обстрела города армянами (фото)

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Состоялось шествие в связи с третьей годовщиной ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении 17 октября 2020 года.

Маршрут шествия проходил от городского центра ASAN xidmət до Парка Победы. В шествии приняли участие члены молодежных организаций, общественность и жители города, сообщает «Азертадж».

Участники марша посетили разрушенную ракетным обстрелом территорию возле Парка Победы. В выступлениях на организованном здесь мероприятии говорилось о славной Победе Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, с гордостью подчеркивалось, что на освобожденных от оккупации землях развевается наш трехцветный флаг.

Было отмечено, что, боясь столкнуться лицом к лицу с азербайджанским солдатом, враг попытался выместить свое зло на мирных азербайджанцах. Одна из подобных атак была совершена 17 октября 2020 года. В тот день в результате обстрела города Гянджа вооруженными силами Армении с применением баллистических ракет «Скад», осуществленного примерно в час ночи по местному времени, погибли 15 мирных жителей, 55 человек получили ранения.

В целом в результате вероломных атак на Гянджу, второй по величине город Азербайджанской Республики, 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года, умышленно организованных в ночные часы, когда люди спали, погибло 26 мирных жителей, в том числе 10 мужчин, 10 женщин и 6 детей, 6 семей были полностью уничтожены. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 175 гражданских лиц, из них 86 мужчин, 57 женщин, 32 ребенка. Среди раненых 24 человека были старше 60 лет, 21 человек – в возрасте от 5 до 18 лет и 11 детей младше 5 лет. В ходе терактов были серьезно повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.