США передали Украине все обещанные танки Abrams |
Каневский: Азербайджан вернул жизнь в освобожденный Физули (фото) |
Президент Алиев не сдержал эмоций, говоря о шехидах (видео) |
Ильхам Алиев: Что мы плохого сделали армянам? |
Президент Алиев: Тема карабахского конфликта закрыта раз и навсегда |
Пашинян: Ереван до конца года готова подписать мирный договор с Баку |
ЦАХАЛ: Cледующий этап войны не обязательно совпадет с ожиданиями |
Пашинян с трибуны Европарламента «наехал» на Россию |
Вступит ли в войну Иран? |
Главное Армия

США передали Украине все обещанные танки Abrams

США передали Украине все обещанные танки Abrams

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams американского производства, которые обещал передать военным президент США Джо Байден.

Об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл «Голоса Америки».

«Все украинцы, тренировавшиеся на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам», – сказал он.

Однако О’Доннелл отметил, что для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо определенное время. По его словам, «украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск».

Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки», – подчеркнул он.

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ потерял более 300 человек
Армия

ЦАХАЛ потерял более 300 человек

2023/10/17, 19:38
США передали Украине все обещанные танки Abrams
Армия

США передали Украине все обещанные танки Abrams

2023/10/17, 19:01
Проводится семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО (фото)
Армия

Проводится семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО (фото)

2023/10/17, 15:52
ВС Азербайджана и Турции проведут совместные тактические учения в Карабахе (фото и видео)
Армия

ВС Азербайджана и Турции проведут совместные тактические учения в Карабахе (фото и видео)

2023/10/17, 14:24
Проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана (видео)
Армия

Проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана (видео)

2023/10/17, 13:21
ЦАХАЛ нанес удар по банку ХАМАС (видео)
Армия

ЦАХАЛ нанес удар по банку ХАМАС (видео)

2023/10/17, 09:13
ЦАХАЛ впервые задействовал корвет класса Sa'ar 6 в боевых условиях (видео)
Армия

ЦАХАЛ впервые задействовал корвет класса Sa’ar 6 в боевых условиях (видео)

2023/10/17, 01:00
Украинские десантники уничтожили вражескую бронегруппу с пехотой
Армия

Украинские десантники уничтожили вражескую бронегруппу с пехотой

2023/10/17, 00:46
Пентагон готовит 2000 человек для ввода в Израиль
Армия

Пентагон готовит 2000 человек для ввода в Израиль

2023/10/16, 23:57