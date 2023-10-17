США передали Украине все обещанные танки Abrams

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Украина получила 31 танк M1A1 Abrams американского производства, которые обещал передать военным президент США Джо Байден.

Об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл «Голоса Америки».

«Все украинцы, тренировавшиеся на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам», – сказал он.

Однако О’Доннелл отметил, что для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо определенное время. По его словам, «украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск».

Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки», – подчеркнул он.